Sarah (SARAH) teave Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain. Ametlik veebisait: https://sarahthetradwife.io Ostke SARAH kohe!

Sarah (SARAH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sarah (SARAH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.84K $ 13.84K $ 13.84K Koguvaru: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Ringlev varu: $ 985.85M $ 985.85M $ 985.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.03K $ 14.03K $ 14.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00484043 $ 0.00484043 $ 0.00484043 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sarah (SARAH) hinna kohta

Sarah (SARAH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sarah (SARAH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SARAH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SARAH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SARAH tokeni tokenoomikat, avastage SARAH tokeni reaalajas hinda!

SARAH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SARAH võiks suunduda? Meie SARAH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SARAH tokeni hinna ennustust kohe!

