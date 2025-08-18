Rohkem infot SSOL

SantaSol logo

SantaSol hind (SSOL)

Loendis mitteolevad

1 SSOL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
SantaSol (SSOL) reaalajas hinnagraafik
SantaSol (SSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00309722
$ 0.00309722$ 0.00309722

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

SantaSol (SSOL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SSOL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00309722 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SSOL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SantaSol (SSOL) – turuteave

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

999.21M
999.21M 999.21M

999,212,370.105955
999,212,370.105955 999,212,370.105955

SantaSol praegune turukapitalisatsioon on $ 6.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SSOL ringlev varu on 999.21M, mille koguvaru on 999212370.105955. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.49K.

SantaSol (SSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SantaSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SantaSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SantaSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SantaSol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+5.63%
60 päeva$ 0+0.69%
90 päeva$ 0--

Mis on SantaSol (SSOL)

SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.

SantaSol hinna ennustus (USD)

Kui palju on SantaSol (SSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SantaSol (SSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SantaSol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SantaSol hinna ennustust kohe!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SantaSol (SSOL) kohta

Kui palju on SantaSol (SSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SSOL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SSOL/USD hind?
Praegune hind SSOL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SantaSol turukapitalisatsioon?
SSOL turukapitalisatsioon on $ 6.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SSOL ringlev varu?
SSOL ringlev varu on 999.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SSOL (ATH) hind?
SSOL saavutab ATH hinna summas 0.00309722 USD.
Mis oli kõigi aegade SSOL madalaim (ATL) hind?
SSOL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas SSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SSOL hinna ennustust.
SantaSol (SSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

