Santa Pepe hind (SANTAPEPE)

1 SANTAPEPE/USD reaalajas hind:

Santa Pepe (SANTAPEPE) reaalajas hinnagraafik
Santa Pepe (SANTAPEPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.11%

+16.69%

+16.69%

Santa Pepe (SANTAPEPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SANTAPEPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANTAPEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SANTAPEPE muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.11% 24 tunni vältel +16.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Santa Pepe (SANTAPEPE) – turuteave

$ 9.53K
$ 9.53K$ 9.53K

--
----

$ 9.53K
$ 9.53K$ 9.53K

989.49M
989.49M 989.49M

989,486,160.6879256
989,486,160.6879256 989,486,160.6879256

Santa Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 9.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SANTAPEPE ringlev varu on 989.49M, mille koguvaru on 989486160.6879256. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.53K.

Santa Pepe (SANTAPEPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Santa Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Santa Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Santa Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Santa Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.11%
30 päeva$ 0+30.17%
60 päeva$ 0+66.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Santa Pepe (SANTAPEPE)

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

Santa Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Santa Pepe (SANTAPEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Santa Pepe (SANTAPEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Santa Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Santa Pepe hinna ennustust kohe!

SANTAPEPE kohalike valuutade suhtes

Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenoomika

Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANTAPEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Santa Pepe (SANTAPEPE) kohta

Kui palju on Santa Pepe (SANTAPEPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SANTAPEPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SANTAPEPE/USD hind?
Praegune hind SANTAPEPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Santa Pepe turukapitalisatsioon?
SANTAPEPE turukapitalisatsioon on $ 9.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SANTAPEPE ringlev varu?
SANTAPEPE ringlev varu on 989.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANTAPEPE (ATH) hind?
SANTAPEPE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SANTAPEPE madalaim (ATL) hind?
SANTAPEPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SANTAPEPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SANTAPEPE kauplemismaht on -- USD.
Kas SANTAPEPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SANTAPEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANTAPEPE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.