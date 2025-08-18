Santa Coin hind (SANTA)
Santa Coin (SANTA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SANTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SANTA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -4.21% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Santa Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 223.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SANTA ringlev varu on 220.31T, mille koguvaru on 220310523936299.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 223.18K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Santa Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Santa Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Santa Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Santa Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.21%
|30 päeva
|$ 0
|+11.16%
|60 päeva
|$ 0
|+39.26%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
Santa Coin (SANTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
