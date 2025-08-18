Mis on SANTA by Virtuals (SANTA)

Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.

Üksuse SANTA by Virtuals (SANTA) allikas Ametlik veebisait

SANTA by Virtuals (SANTA) tokenoomika

SANTA by Virtuals (SANTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SANTA by Virtuals (SANTA) kohta Kui palju on SANTA by Virtuals (SANTA) tänapäeval väärt? Reaalajas SANTA hind USD on 0.00515195 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SANTA/USD hind? $ 0.00515195 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SANTA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SANTA by Virtuals turukapitalisatsioon? SANTA turukapitalisatsioon on $ 5.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SANTA ringlev varu? SANTA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANTA (ATH) hind? SANTA saavutab ATH hinna summas 0.00751454 USD . Mis oli kõigi aegade SANTA madalaim (ATL) hind? SANTA nägi ATL hinda summas 0.00011666 USD . Milline on SANTA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SANTA kauplemismaht on -- USD . Kas SANTA sel aastal kõrgemale ka suundub? SANTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANTA hinna ennustust

