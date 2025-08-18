Rohkem infot SANTA

SANTA by Virtuals hind (SANTA)

1 SANTA/USD reaalajas hind:

$0.00515195
$0.00515195$0.00515195
-1.40%1D
SANTA by Virtuals (SANTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:00:33 (UTC+8)

SANTA by Virtuals (SANTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00496731
$ 0.00496731$ 0.00496731
24 h madal
$ 0.00641208
$ 0.00641208$ 0.00641208
24 h kõrge

$ 0.00496731
$ 0.00496731$ 0.00496731

$ 0.00641208
$ 0.00641208$ 0.00641208

$ 0.00751454
$ 0.00751454$ 0.00751454

$ 0.00011666
$ 0.00011666$ 0.00011666

-1.27%

-1.44%

+3.14%

+3.14%

SANTA by Virtuals (SANTA) reaalajas hind on $0.00515195. Viimase 24 tunni jooksul SANTA kaubeldud madalaim $ 0.00496731 ja kõrgeim $ 0.00641208 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00751454 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00011666.

Lüliajalise tootluse osas on SANTA muutunud -1.27% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel +3.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SANTA by Virtuals (SANTA) – turuteave

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

--
----

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SANTA by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 5.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SANTA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.22M.

SANTA by Virtuals (SANTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SANTA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SANTA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0094750383.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SANTA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0048545186.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SANTA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0043598575660269265.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.44%
30 päeva$ +0.0094750383+183.91%
60 päeva$ +0.0048545186+94.23%
90 päeva$ +0.0043598575660269265+550.42%

Mis on SANTA by Virtuals (SANTA)

Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.

Üksuse SANTA by Virtuals (SANTA) allikas

Ametlik veebisait

SANTA by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on SANTA by Virtuals (SANTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SANTA by Virtuals (SANTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SANTA by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SANTA by Virtuals hinna ennustust kohe!

SANTA kohalike valuutade suhtes

SANTA by Virtuals (SANTA) tokenoomika

SANTA by Virtuals (SANTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SANTA by Virtuals (SANTA) kohta

Kui palju on SANTA by Virtuals (SANTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SANTA hind USD on 0.00515195 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SANTA/USD hind?
Praegune hind SANTA/USD on $ 0.00515195. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SANTA by Virtuals turukapitalisatsioon?
SANTA turukapitalisatsioon on $ 5.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SANTA ringlev varu?
SANTA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANTA (ATH) hind?
SANTA saavutab ATH hinna summas 0.00751454 USD.
Mis oli kõigi aegade SANTA madalaim (ATL) hind?
SANTA nägi ATL hinda summas 0.00011666 USD.
Milline on SANTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SANTA kauplemismaht on -- USD.
Kas SANTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SANTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANTA hinna ennustust.
SANTA by Virtuals (SANTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

