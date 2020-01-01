Sanji (SANJI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sanji (SANJI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sanji (SANJI) teave Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog Ametlik veebisait: https://sanjioneth.fun/ Ostke SANJI kohe!

Sanji (SANJI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sanji (SANJI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.66K Koguvaru: $ 936.48M Ringlev varu: $ 936.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Sanji (SANJI) hinna kohta

Sanji (SANJI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sanji (SANJI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SANJI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SANJI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SANJI tokeni tokenoomikat, avastage SANJI tokeni reaalajas hinda!

SANJI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SANJI võiks suunduda? Meie SANJI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SANJI tokeni hinna ennustust kohe!

