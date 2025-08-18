Rohkem infot SANJI

Sanji hind (SANJI)

1 SANJI/USD reaalajas hind:

--
----
-4.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Sanji (SANJI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:28:08 (UTC+8)

Sanji (SANJI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.50%

-4.13%

+28.26%

+28.26%

Sanji (SANJI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SANJI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANJIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SANJI muutunud +1.50% viimase tunni jooksul, -4.13% 24 tunni vältel +28.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sanji (SANJI) – turuteave

$ 20.22K
$ 20.22K$ 20.22K

--
----

$ 20.22K
$ 20.22K$ 20.22K

936.48M
936.48M 936.48M

936,476,407.7544787
936,476,407.7544787 936,476,407.7544787

Sanji praegune turukapitalisatsioon on $ 20.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SANJI ringlev varu on 936.48M, mille koguvaru on 936476407.7544787. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.22K.

Sanji (SANJI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sanji ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sanji ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sanji ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sanji ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.13%
30 päeva$ 0-3.11%
60 päeva$ 0-29.73%
90 päeva$ 0--

Mis on Sanji (SANJI)

Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Sanji hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sanji (SANJI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sanji (SANJI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sanji nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sanji hinna ennustust kohe!

SANJI kohalike valuutade suhtes

Sanji (SANJI) tokenoomika

Sanji (SANJI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANJI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sanji (SANJI) kohta

Kui palju on Sanji (SANJI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SANJI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SANJI/USD hind?
Praegune hind SANJI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sanji turukapitalisatsioon?
SANJI turukapitalisatsioon on $ 20.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SANJI ringlev varu?
SANJI ringlev varu on 936.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANJI (ATH) hind?
SANJI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SANJI madalaim (ATL) hind?
SANJI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SANJI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SANJI kauplemismaht on -- USD.
Kas SANJI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SANJI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANJI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:28:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.