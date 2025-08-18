Rohkem infot SANI

Sanin Inu logo

Sanin Inu hind (SANI)

Loendis mitteolevad

1 SANI/USD reaalajas hind:

--
----
-4.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sanin Inu (SANI) reaalajas hinnagraafik
Sanin Inu (SANI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-4.31%

+1.20%

+1.20%

Sanin Inu (SANI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SANI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SANI muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -4.31% 24 tunni vältel +1.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sanin Inu (SANI) – turuteave

$ 436.01K
$ 436.01K$ 436.01K

--
----

$ 436.01K
$ 436.01K$ 436.01K

883.24B
883.24B 883.24B

883,242,130,296.9116
883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116

Sanin Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 436.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SANI ringlev varu on 883.24B, mille koguvaru on 883242130296.9116. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 436.01K.

Sanin Inu (SANI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sanin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sanin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sanin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sanin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.31%
30 päeva$ 0+9.48%
60 päeva$ 0+33.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Sanin Inu (SANI)

Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sanin Inu (SANI) allikas

Ametlik veebisait

Sanin Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sanin Inu (SANI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sanin Inu (SANI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sanin Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sanin Inu hinna ennustust kohe!

Sanin Inu (SANI) tokenoomika

Sanin Inu (SANI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sanin Inu (SANI) kohta

Kui palju on Sanin Inu (SANI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SANI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SANI/USD hind?
Praegune hind SANI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sanin Inu turukapitalisatsioon?
SANI turukapitalisatsioon on $ 436.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SANI ringlev varu?
SANI ringlev varu on 883.24B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANI (ATH) hind?
SANI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SANI madalaim (ATL) hind?
SANI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SANI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SANI kauplemismaht on -- USD.
Kas SANI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SANI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANI hinna ennustust.
