Rohkem infot SANIN

SANIN Hinnainfo

SANIN Ametlik veebisait

SANIN Tokenoomika

SANIN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sanin logo

Sanin hind (SANIN)

Loendis mitteolevad

1 SANIN/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sanin (SANIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:09:20 (UTC+8)

Sanin (SANIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001097
$ 0.00001097$ 0.00001097

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-5.88%

-0.90%

-0.90%

Sanin (SANIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SANIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SANINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001097 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SANIN muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -5.88% 24 tunni vältel -0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sanin (SANIN) – turuteave

$ 72.33K
$ 72.33K$ 72.33K

--
----

$ 72.33K
$ 72.33K$ 72.33K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Sanin praegune turukapitalisatsioon on $ 72.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SANIN ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.33K.

Sanin (SANIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sanin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sanin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sanin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sanin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.88%
30 päeva$ 0+13.18%
60 päeva$ 0+60.59%
90 päeva$ 0--

Mis on Sanin (SANIN)

As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sanin (SANIN) allikas

Ametlik veebisait

Sanin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sanin (SANIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sanin (SANIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sanin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sanin hinna ennustust kohe!

SANIN kohalike valuutade suhtes

Sanin (SANIN) tokenoomika

Sanin (SANIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SANIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sanin (SANIN) kohta

Kui palju on Sanin (SANIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SANIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SANIN/USD hind?
Praegune hind SANIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sanin turukapitalisatsioon?
SANIN turukapitalisatsioon on $ 72.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SANIN ringlev varu?
SANIN ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SANIN (ATH) hind?
SANIN saavutab ATH hinna summas 0.00001097 USD.
Mis oli kõigi aegade SANIN madalaim (ATL) hind?
SANIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SANIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SANIN kauplemismaht on -- USD.
Kas SANIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SANIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SANIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:09:20 (UTC+8)

Sanin (SANIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.