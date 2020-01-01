Sandy Codex (SANDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sandy Codex (SANDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sandy Codex (SANDY) teave CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Ametlik veebisait: https://www.sandycodex.com/ Valge raamat: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Ostke SANDY kohe!

Sandy Codex (SANDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sandy Codex (SANDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 236.22K $ 236.22K $ 236.22K Koguvaru: $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M Ringlev varu: $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 236.22K $ 236.22K $ 236.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00032602 $ 0.00032602 $ 0.00032602 Lisateave Sandy Codex (SANDY) hinna kohta

Sandy Codex (SANDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sandy Codex (SANDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SANDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SANDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SANDY tokeni tokenoomikat, avastage SANDY tokeni reaalajas hinda!

SANDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SANDY võiks suunduda? Meie SANDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SANDY tokeni hinna ennustust kohe!

