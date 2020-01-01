Sandwich Cat (SACA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sandwich Cat (SACA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sandwich Cat (SACA) teave Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Ametlik veebisait: https://www.sacaonbase.com/ Ostke SACA kohe!

Sandwich Cat (SACA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sandwich Cat (SACA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.77K $ 110.77K $ 110.77K Koguvaru: $ 969.34M $ 969.34M $ 969.34M Ringlev varu: $ 969.34M $ 969.34M $ 969.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.77K $ 110.77K $ 110.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011427 $ 0.00011427 $ 0.00011427 Lisateave Sandwich Cat (SACA) hinna kohta

Sandwich Cat (SACA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sandwich Cat (SACA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SACA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SACA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SACA tokeni tokenoomikat, avastage SACA tokeni reaalajas hinda!

SACA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SACA võiks suunduda? Meie SACA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SACA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!