Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Sandwich Cat (SACA) tokenoomika

Sandwich Cat (SACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sandwich Cat (SACA) kohta Kui palju on Sandwich Cat (SACA) tänapäeval väärt? Reaalajas SACA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SACA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SACA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sandwich Cat turukapitalisatsioon? SACA turukapitalisatsioon on $ 99.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SACA ringlev varu? SACA ringlev varu on 969.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SACA (ATH) hind? SACA saavutab ATH hinna summas 0.00180166 USD . Mis oli kõigi aegade SACA madalaim (ATL) hind? SACA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SACA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SACA kauplemismaht on -- USD . Kas SACA sel aastal kõrgemale ka suundub? SACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SACA hinna ennustust

