Sanctum Infinity (INF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sanctum Infinity (INF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sanctum Infinity (INF) teave Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Ametlik veebisait: https://sanctum.so Valge raamat: https://blog.sanctum.so/docs Ostke INF kohe!

Sanctum Infinity (INF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sanctum Infinity (INF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.17M $ 53.17M $ 53.17M Koguvaru: $ 668.26K $ 668.26K $ 668.26K Ringlev varu: $ 218.18K $ 218.18K $ 218.18K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 162.84M $ 162.84M $ 162.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 363.89 $ 363.89 $ 363.89 Kõigi aegade madalaim: $ 8.97 $ 8.97 $ 8.97 Praegune hind: $ 243.28 $ 243.28 $ 243.28 Lisateave Sanctum Infinity (INF) hinna kohta

Sanctum Infinity (INF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sanctum Infinity (INF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INF tokeni tokenoomikat, avastage INF tokeni reaalajas hinda!

INF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INF võiks suunduda? Meie INF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INF tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!