Sanctum Infinity logo

Sanctum Infinity hind (INF)

Loendis mitteolevad

1 INF/USD reaalajas hind:

$246.99
$246.99$246.99
-4.10%1D
USD
Sanctum Infinity (INF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:43:47 (UTC+8)

Sanctum Infinity (INF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 248.1
$ 248.1$ 248.1
24 h madal
$ 263.62
$ 263.62$ 263.62
24 h kõrge

$ 248.1
$ 248.1$ 248.1

$ 263.62
$ 263.62$ 263.62

$ 363.89
$ 363.89$ 363.89

$ 8.97
$ 8.97$ 8.97

-0.76%

-3.76%

-0.68%

-0.68%

Sanctum Infinity (INF) reaalajas hind on $247.13. Viimase 24 tunni jooksul INF kaubeldud madalaim $ 248.1 ja kõrgeim $ 263.62 näitab aktiivset turu volatiivsust. INFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 363.89 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.97.

Lüliajalise tootluse osas on INF muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel -0.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sanctum Infinity (INF) – turuteave

$ 54.19M
$ 54.19M$ 54.19M

--
----

$ 165.98M
$ 165.98M$ 165.98M

218.18K
218.18K 218.18K

668,264.0
668,264.0 668,264.0

Sanctum Infinity praegune turukapitalisatsioon on $ 54.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. INF ringlev varu on 218.18K, mille koguvaru on 668264.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 165.98M.

Sanctum Infinity (INF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sanctum Infinity ja USD hinnamuutus $ -9.6815694730662.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sanctum Infinity ja USD hinnamuutus $ +9.8209462000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sanctum Infinity ja USD hinnamuutus $ +67.4258371150.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sanctum Infinity ja USD hinnamuutus $ +24.2677509802781.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -9.6815694730662-3.76%
30 päeva$ +9.8209462000+3.97%
60 päeva$ +67.4258371150+27.28%
90 päeva$ +24.2677509802781+10.89%

Mis on Sanctum Infinity (INF)

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sanctum Infinity (INF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Sanctum Infinity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sanctum Infinity (INF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sanctum Infinity (INF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sanctum Infinity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sanctum Infinity hinna ennustust kohe!

INF kohalike valuutade suhtes

Sanctum Infinity (INF) tokenoomika

Sanctum Infinity (INF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sanctum Infinity (INF) kohta

Kui palju on Sanctum Infinity (INF) tänapäeval väärt?
Reaalajas INF hind USD on 247.13 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INF/USD hind?
Praegune hind INF/USD on $ 247.13. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sanctum Infinity turukapitalisatsioon?
INF turukapitalisatsioon on $ 54.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INF ringlev varu?
INF ringlev varu on 218.18K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INF (ATH) hind?
INF saavutab ATH hinna summas 363.89 USD.
Mis oli kõigi aegade INF madalaim (ATL) hind?
INF nägi ATL hinda summas 8.97 USD.
Milline on INF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INF kauplemismaht on -- USD.
Kas INF sel aastal kõrgemale ka suundub?
INF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INF hinna ennustust.
Sanctum Infinity (INF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.