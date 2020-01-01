SamurAI (SAMURAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SamurAI (SAMURAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SamurAI (SAMURAI) teave SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets. Ametlik veebisait: https://www.samuraiterminal.io/ Ostke SAMURAI kohe!

SamurAI (SAMURAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SamurAI (SAMURAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.08K $ 160.08K $ 160.08K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 160.08K $ 160.08K $ 160.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00380271 $ 0.00380271 $ 0.00380271 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016034 $ 0.00016034 $ 0.00016034 Lisateave SamurAI (SAMURAI) hinna kohta

SamurAI (SAMURAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SamurAI (SAMURAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAMURAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAMURAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAMURAI tokeni tokenoomikat, avastage SAMURAI tokeni reaalajas hinda!

SAMURAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAMURAI võiks suunduda? Meie SAMURAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAMURAI tokeni hinna ennustust kohe!

