Samurai Starter (SAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Samurai Starter (SAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Samurai Starter (SAM) teave Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Ametlik veebisait: https://www.samuraistarter.com/ Ostke SAM kohe!

Samurai Starter (SAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Samurai Starter (SAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 210.57K $ 210.57K $ 210.57K Koguvaru: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Ringlev varu: $ 100.79M $ 100.79M $ 100.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 271.58K $ 271.58K $ 271.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Praegune hind: $ 0.00207622 $ 0.00207622 $ 0.00207622 Lisateave Samurai Starter (SAM) hinna kohta

Samurai Starter (SAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Samurai Starter (SAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAM tokeni tokenoomikat, avastage SAM tokeni reaalajas hinda!

SAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAM võiks suunduda? Meie SAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAM tokeni hinna ennustust kohe!

