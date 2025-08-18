Mis on Samsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

Üksuse Samsunspor Fan Token (SAM) allikas Ametlik veebisait

SAM kohalike valuutade suhtes

Samsunspor Fan Token (SAM) tokenoomika

Samsunspor Fan Token (SAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Samsunspor Fan Token (SAM) kohta Kui palju on Samsunspor Fan Token (SAM) tänapäeval väärt? Reaalajas SAM hind USD on 0.338917 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAM/USD hind? $ 0.338917 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Samsunspor Fan Token turukapitalisatsioon? SAM turukapitalisatsioon on $ 678.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAM ringlev varu? SAM ringlev varu on 2.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAM (ATH) hind? SAM saavutab ATH hinna summas 19.44 USD . Mis oli kõigi aegade SAM madalaim (ATL) hind? SAM nägi ATL hinda summas 0.235702 USD . Milline on SAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAM kauplemismaht on -- USD . Kas SAM sel aastal kõrgemale ka suundub? SAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAM hinna ennustust

