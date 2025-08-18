Rohkem infot SAM

Samsunspor Fan Token logo

Samsunspor Fan Token hind (SAM)

Loendis mitteolevad

1 SAM/USD reaalajas hind:

$0.338917
$0.338917
-1.50%1D
USD
Samsunspor Fan Token (SAM) reaalajas hinnagraafik
Samsunspor Fan Token (SAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.336526
$ 0.336526
24 h madal
$ 0.348289
$ 0.348289
24 h kõrge

$ 0.336526
$ 0.336526

$ 0.348289
$ 0.348289

$ 19.44
$ 19.44

$ 0.235702
$ 0.235702

-0.71%

-1.51%

-6.62%

-6.62%

Samsunspor Fan Token (SAM) reaalajas hind on $0.338917. Viimase 24 tunni jooksul SAM kaubeldud madalaim $ 0.336526 ja kõrgeim $ 0.348289 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.44 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.235702.

Lüliajalise tootluse osas on SAM muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel -6.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Samsunspor Fan Token (SAM) – turuteave

$ 678.07K
$ 678.07K

--
--

$ 1.87M
$ 1.87M

2.00M
2.00M

5,500,000.0
5,500,000.0

Samsunspor Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 678.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAM ringlev varu on 2.00M, mille koguvaru on 5500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87M.

Samsunspor Fan Token (SAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Samsunspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.005200553932616.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Samsunspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.0088580363.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Samsunspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0077502183.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Samsunspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0489158360765782.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005200553932616-1.51%
30 päeva$ -0.0088580363-2.61%
60 päeva$ +0.0077502183+2.29%
90 päeva$ +0.0489158360765782+16.87%

Mis on Samsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

Üksuse Samsunspor Fan Token (SAM) allikas

Ametlik veebisait

Samsunspor Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Samsunspor Fan Token (SAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Samsunspor Fan Token (SAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Samsunspor Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Samsunspor Fan Token hinna ennustust kohe!

SAM kohalike valuutade suhtes

Samsunspor Fan Token (SAM) tokenoomika

Samsunspor Fan Token (SAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Samsunspor Fan Token (SAM) kohta

Kui palju on Samsunspor Fan Token (SAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAM hind USD on 0.338917 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAM/USD hind?
Praegune hind SAM/USD on $ 0.338917. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Samsunspor Fan Token turukapitalisatsioon?
SAM turukapitalisatsioon on $ 678.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAM ringlev varu?
SAM ringlev varu on 2.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAM (ATH) hind?
SAM saavutab ATH hinna summas 19.44 USD.
Mis oli kõigi aegade SAM madalaim (ATL) hind?
SAM nägi ATL hinda summas 0.235702 USD.
Milline on SAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAM kauplemismaht on -- USD.
Kas SAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.