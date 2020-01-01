SAM (SAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SAM (SAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SAM (SAM) teave $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Ametlik veebisait: https://lastsamorais.com/ Valge raamat: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff Ostke SAM kohe!

SAM (SAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SAM (SAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00418815 $ 0.00418815 $ 0.00418815 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00192652 $ 0.00192652 $ 0.00192652 Praegune hind: $ 0.00279011 $ 0.00279011 $ 0.00279011 Lisateave SAM (SAM) hinna kohta

SAM (SAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SAM (SAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAM tokeni tokenoomikat, avastage SAM tokeni reaalajas hinda!

SAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAM võiks suunduda? Meie SAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAM tokeni hinna ennustust kohe!

