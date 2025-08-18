Rohkem infot SAM

SAM hind (SAM)

1 SAM/USD reaalajas hind:

$0.00274967
$0.00274967
-0.30%1D
USD
SAM (SAM) reaalajas hinnagraafik
SAM (SAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

SAM (SAM) reaalajas hind on $0.00274967. Viimase 24 tunni jooksul SAM kaubeldud madalaim $ 0.0027494 ja kõrgeim $ 0.00275898 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00418815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00192652.

Lüliajalise tootluse osas on SAM muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +20.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SAM (SAM) – turuteave

--
----

SAM praegune turukapitalisatsioon on $ 54.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAM ringlev varu on 20.00M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.99K.

SAM (SAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SAM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SAM ja USD hinnamuutus $ -0.0000295727.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SAM ja USD hinnamuutus $ +0.0002846018.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SAM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.33%
30 päeva$ -0.0000295727-1.07%
60 päeva$ +0.0002846018+10.35%
90 päeva$ 0--

Mis on SAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SAM (SAM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on SAM (SAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAM (SAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SAM hinna ennustust kohe!

SAM kohalike valuutade suhtes

SAM (SAM) tokenoomika

SAM (SAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAM (SAM) kohta

Kui palju on SAM (SAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAM hind USD on 0.00274967 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAM/USD hind?
Praegune hind SAM/USD on $ 0.00274967. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SAM turukapitalisatsioon?
SAM turukapitalisatsioon on $ 54.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAM ringlev varu?
SAM ringlev varu on 20.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAM (ATH) hind?
SAM saavutab ATH hinna summas 0.00418815 USD.
Mis oli kõigi aegade SAM madalaim (ATL) hind?
SAM nägi ATL hinda summas 0.00192652 USD.
Milline on SAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAM kauplemismaht on -- USD.
Kas SAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAM hinna ennustust.
