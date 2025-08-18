Mis on SAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

SAM (SAM) tokenoomika

SAM (SAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAM (SAM) kohta Kui palju on SAM (SAM) tänapäeval väärt? Reaalajas SAM hind USD on 0.00274967 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAM/USD hind? $ 0.00274967 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SAM turukapitalisatsioon? SAM turukapitalisatsioon on $ 54.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAM ringlev varu? SAM ringlev varu on 20.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAM (ATH) hind? SAM saavutab ATH hinna summas 0.00418815 USD . Mis oli kõigi aegade SAM madalaim (ATL) hind? SAM nägi ATL hinda summas 0.00192652 USD . Milline on SAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAM kauplemismaht on -- USD . Kas SAM sel aastal kõrgemale ka suundub? SAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAM hinna ennustust

