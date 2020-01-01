SALUKI (SALUKI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SALUKI (SALUKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

SALUKI (SALUKI) teave

The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain

Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself.

From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace.

Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain.

WHY $SALUKI

7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks

Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.

Ametlik veebisait:
https://salukionbase.xyz/

SALUKI (SALUKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SALUKI (SALUKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 370.89K
$ 370.89K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 370.89K
$ 370.89K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00090131
$ 0.00090131
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00019611
$ 0.00019611
Praegune hind:
$ 0.00038088
$ 0.00038088

SALUKI (SALUKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SALUKI (SALUKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SALUKI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SALUKI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SALUKI tokeni tokenoomikat, avastage SALUKI tokeni reaalajas hinda!

SALUKI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SALUKI võiks suunduda? Meie SALUKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.