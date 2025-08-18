Mis on SALUKI (SALUKI)

The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.

SALUKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SALUKI (SALUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SALUKI (SALUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SALUKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SALUKI kohalike valuutade suhtes

SALUKI (SALUKI) tokenoomika

SALUKI (SALUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SALUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SALUKI (SALUKI) kohta Kui palju on SALUKI (SALUKI) tänapäeval väärt? Reaalajas SALUKI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SALUKI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SALUKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SALUKI turukapitalisatsioon? SALUKI turukapitalisatsioon on $ 420.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SALUKI ringlev varu? SALUKI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALUKI (ATH) hind? SALUKI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SALUKI madalaim (ATL) hind? SALUKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SALUKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SALUKI kauplemismaht on -- USD . Kas SALUKI sel aastal kõrgemale ka suundub? SALUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALUKI hinna ennustust

