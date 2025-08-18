SALUKI hind (SALUKI)
+0.44%
-3.27%
+32.75%
+32.75%
SALUKI (SALUKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SALUKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALUKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SALUKI muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, -3.27% 24 tunni vältel +32.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SALUKI praegune turukapitalisatsioon on $ 420.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SALUKI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 420.53K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SALUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SALUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SALUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SALUKI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.27%
|30 päeva
|$ 0
|+42.41%
|60 päeva
|$ 0
|-1.54%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
