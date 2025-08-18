Rohkem infot SALTY

Salty logo

Salty hind (SALTY)

Loendis mitteolevad

1 SALTY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Salty (SALTY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:33:12 (UTC+8)

Salty (SALTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199748
$ 0.00199748$ 0.00199748

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.09%

-0.61%

-0.61%

Salty (SALTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SALTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00199748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SALTY muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -0.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Salty (SALTY) – turuteave

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

--
----

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

998.75M
998.75M 998.75M

998,749,837.310497
998,749,837.310497 998,749,837.310497

Salty praegune turukapitalisatsioon on $ 12.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SALTY ringlev varu on 998.75M, mille koguvaru on 998749837.310497. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.74K.

Salty (SALTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Salty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Salty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Salty ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Salty ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.09%
30 päeva$ 0-24.08%
60 päeva$ 0-8.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Salty (SALTY)

Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space.

Üksuse Salty (SALTY) allikas

Salty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Salty (SALTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Salty (SALTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Salty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Salty hinna ennustust kohe!

SALTY kohalike valuutade suhtes

Salty (SALTY) tokenoomika

Salty (SALTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SALTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Salty (SALTY) kohta

Kui palju on Salty (SALTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SALTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SALTY/USD hind?
Praegune hind SALTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Salty turukapitalisatsioon?
SALTY turukapitalisatsioon on $ 12.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SALTY ringlev varu?
SALTY ringlev varu on 998.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALTY (ATH) hind?
SALTY saavutab ATH hinna summas 0.00199748 USD.
Mis oli kõigi aegade SALTY madalaim (ATL) hind?
SALTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SALTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SALTY kauplemismaht on -- USD.
Kas SALTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SALTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.