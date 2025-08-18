Mis on Salty (SALTY)

Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space.

Üksuse Salty (SALTY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Salty (SALTY) kohta Kui palju on Salty (SALTY) tänapäeval väärt? Reaalajas SALTY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SALTY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SALTY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Salty turukapitalisatsioon? SALTY turukapitalisatsioon on $ 12.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SALTY ringlev varu? SALTY ringlev varu on 998.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALTY (ATH) hind? SALTY saavutab ATH hinna summas 0.00199748 USD . Mis oli kõigi aegade SALTY madalaim (ATL) hind? SALTY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SALTY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SALTY kauplemismaht on -- USD . Kas SALTY sel aastal kõrgemale ka suundub? SALTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALTY hinna ennustust

