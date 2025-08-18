Rohkem infot SALT

$SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SALTMINECOIN (SALT) kohta

Kui palju on SALTMINECOIN (SALT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SALT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SALT/USD hind?
Praegune hind SALT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SALTMINECOIN turukapitalisatsioon?
SALT turukapitalisatsioon on $ 19.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SALT ringlev varu?
SALT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALT (ATH) hind?
SALT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SALT madalaim (ATL) hind?
SALT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SALT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SALT kauplemismaht on -- USD.
Kas SALT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SALT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:33:04 (UTC+8)

