SALTMINECOIN hind (SALT)
--
-1.37%
-0.64%
-0.64%
SALTMINECOIN (SALT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SALT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SALT muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.37% 24 tunni vältel -0.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SALTMINECOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 19.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SALT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.69K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SALTMINECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SALTMINECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SALTMINECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SALTMINECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.37%
|30 päeva
|$ 0
|-16.19%
|60 päeva
|$ 0
|-4.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
$SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos.
