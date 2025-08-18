Rohkem infot SALT

SALT hind (SALT)

1 SALT/USD reaalajas hind:

$0.01317535
-3.20%1D
SALT (SALT) reaalajas hinnagraafik
SALT (SALT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01318806
24 h madal
$ 0.01379823
24 h kõrge

$ 0.01318806
$ 0.01379823
$ 17.22
$ 0.00126801
-0.50%

-3.20%

-18.11%

-18.11%

SALT (SALT) reaalajas hind on $0.01317535. Viimase 24 tunni jooksul SALT kaubeldud madalaim $ 0.01318806 ja kõrgeim $ 0.01379823 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00126801.

Lüliajalise tootluse osas on SALT muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -18.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SALT (SALT) – turuteave

$ 1.15M
--
$ 1.58M
87.48M
120,000,000.0
SALT praegune turukapitalisatsioon on $ 1.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SALT ringlev varu on 87.48M, mille koguvaru on 120000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.58M.

SALT (SALT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SALT ja USD hinnamuutus $ -0.00043655976282655.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SALT ja USD hinnamuutus $ -0.0020096440.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SALT ja USD hinnamuutus $ -0.0030847157.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SALT ja USD hinnamuutus $ +0.00326244776033009.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00043655976282655-3.20%
30 päeva$ -0.0020096440-15.25%
60 päeva$ -0.0030847157-23.41%
90 päeva$ +0.00326244776033009+32.91%

Mis on SALT (SALT)

The SALT platform is meant to facilitate getting a loan, where the company holds your cryptocoins as collateral while you don't pay back the loan.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SALT (SALT) allikas

Ametlik veebisait

SALT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SALT (SALT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SALT (SALT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SALT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SALT hinna ennustust kohe!

SALT kohalike valuutade suhtes

SALT (SALT) tokenoomika

SALT (SALT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SALT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SALT (SALT) kohta

Kui palju on SALT (SALT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SALT hind USD on 0.01317535 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SALT/USD hind?
Praegune hind SALT/USD on $ 0.01317535. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SALT turukapitalisatsioon?
SALT turukapitalisatsioon on $ 1.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SALT ringlev varu?
SALT ringlev varu on 87.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SALT (ATH) hind?
SALT saavutab ATH hinna summas 17.22 USD.
Mis oli kõigi aegade SALT madalaim (ATL) hind?
SALT nägi ATL hinda summas 0.00126801 USD.
Milline on SALT kauplemismaht?
24 tunnine kauplemismaht: --
Kas SALT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SALT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SALT hinna ennustust.
SALT (SALT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.