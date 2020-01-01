SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) teave This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm. Ametlik veebisait: https://liquid.staking.agency/ Valge raamat: https://liquid.staking.agency/docs/SALSA-docs_en.pdf Ostke LEGLD kohe!

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 38.95K $ 38.95K $ 38.95K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 684.32K $ 684.32K $ 684.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 92.14 $ 92.14 $ 92.14 Kõigi aegade madalaim: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Praegune hind: $ 17.57 $ 17.57 $ 17.57 Lisateave SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) hinna kohta

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEGLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEGLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEGLD tokeni tokenoomikat, avastage LEGLD tokeni reaalajas hinda!

LEGLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LEGLD võiks suunduda? Meie LEGLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LEGLD tokeni hinna ennustust kohe!

