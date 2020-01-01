Saito (SAITO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Saito (SAITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Saito (SAITO) teave Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Ametlik veebisait: https://saito.tech Valge raamat: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf

Saito (SAITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Saito (SAITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.110352 $ 0.110352 $ 0.110352 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00147497 $ 0.00147497 $ 0.00147497 Praegune hind: $ 0.00412995 $ 0.00412995 $ 0.00412995 Lisateave Saito (SAITO) hinna kohta

Saito (SAITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Saito (SAITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAITO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAITO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAITO tokeni tokenoomikat, avastage SAITO tokeni reaalajas hinda!

SAITO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAITO võiks suunduda? Meie SAITO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

