Saito logo

Saito hind (SAITO)

Loendis mitteolevad

1 SAITO/USD reaalajas hind:

$0.00420319
$0.00420319$0.00420319
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Saito (SAITO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:43:39 (UTC+8)

Saito (SAITO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00418478
$ 0.00418478$ 0.00418478
24 h madal
$ 0.00428702
$ 0.00428702$ 0.00428702
24 h kõrge

$ 0.00418478
$ 0.00418478$ 0.00418478

$ 0.00428702
$ 0.00428702$ 0.00428702

$ 0.110352
$ 0.110352$ 0.110352

$ 0.00147497
$ 0.00147497$ 0.00147497

-0.17%

-1.46%

-3.19%

-3.19%

Saito (SAITO) reaalajas hind on $0.00420307. Viimase 24 tunni jooksul SAITO kaubeldud madalaim $ 0.00418478 ja kõrgeim $ 0.00428702 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAITOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.110352 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147497.

Lüliajalise tootluse osas on SAITO muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -1.46% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Saito (SAITO) – turuteave

$ 12.62M
$ 12.62M$ 12.62M

--
----

$ 12.62M
$ 12.62M$ 12.62M

3.00B
3.00B 3.00B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Saito praegune turukapitalisatsioon on $ 12.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAITO ringlev varu on 3.00B, mille koguvaru on 3000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.62M.

Saito (SAITO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Saito ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Saito ja USD hinnamuutus $ +0.0005007579.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Saito ja USD hinnamuutus $ +0.0023716410.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Saito ja USD hinnamuutus $ +0.001260627382251079.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.46%
30 päeva$ +0.0005007579+11.91%
60 päeva$ +0.0023716410+56.43%
90 päeva$ +0.001260627382251079+42.84%

Mis on Saito (SAITO)

Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Saito (SAITO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Saito hinna ennustus (USD)

Kui palju on Saito (SAITO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saito (SAITO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Saito hinna ennustust kohe!

SAITO kohalike valuutade suhtes

Saito (SAITO) tokenoomika

Saito (SAITO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAITO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Saito (SAITO) kohta

Kui palju on Saito (SAITO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAITO hind USD on 0.00420307 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAITO/USD hind?
Praegune hind SAITO/USD on $ 0.00420307. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Saito turukapitalisatsioon?
SAITO turukapitalisatsioon on $ 12.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAITO ringlev varu?
SAITO ringlev varu on 3.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAITO (ATH) hind?
SAITO saavutab ATH hinna summas 0.110352 USD.
Mis oli kõigi aegade SAITO madalaim (ATL) hind?
SAITO nägi ATL hinda summas 0.00147497 USD.
Milline on SAITO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAITO kauplemismaht on -- USD.
Kas SAITO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAITO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAITO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:43:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.