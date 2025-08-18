Mis on Saito (SAITO)

Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Saito (SAITO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Saito hinna ennustus (USD)

Kui palju on Saito (SAITO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saito (SAITO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Saito hinna ennustust kohe!

SAITO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Saito (SAITO) tokenoomika

Saito (SAITO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAITO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Saito (SAITO) kohta Kui palju on Saito (SAITO) tänapäeval väärt? Reaalajas SAITO hind USD on 0.00420307 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAITO/USD hind? $ 0.00420307 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAITO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Saito turukapitalisatsioon? SAITO turukapitalisatsioon on $ 12.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAITO ringlev varu? SAITO ringlev varu on 3.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAITO (ATH) hind? SAITO saavutab ATH hinna summas 0.110352 USD . Mis oli kõigi aegade SAITO madalaim (ATL) hind? SAITO nägi ATL hinda summas 0.00147497 USD . Milline on SAITO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAITO kauplemismaht on -- USD . Kas SAITO sel aastal kõrgemale ka suundub? SAITO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAITO hinna ennustust

Saito (SAITO) Olulised valdkonna uudised