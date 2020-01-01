Sage Market (SAGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sage Market (SAGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sage Market (SAGE) teave An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Ametlik veebisait: https://www.sagestudios.ai/ Valge raamat: https://docs.sagestudios.ai

Sage Market (SAGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sage Market (SAGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.72K $ 40.72K $ 40.72K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.25K $ 45.25K $ 45.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00038169 $ 0.00038169 $ 0.00038169 Praegune hind: $ 0.0004553 $ 0.0004553 $ 0.0004553 Lisateave Sage Market (SAGE) hinna kohta

Sage Market (SAGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sage Market (SAGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAGE tokeni tokenoomikat, avastage SAGE tokeni reaalajas hinda!

SAGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAGE võiks suunduda? Meie SAGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

