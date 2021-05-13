SafeMoon Inu (SMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SafeMoon Inu (SMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SafeMoon Inu (SMI) teave SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay. Ametlik veebisait: https://safemooninu.com Ostke SMI kohe!

SafeMoon Inu (SMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SafeMoon Inu (SMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 802.35K $ 802.35K $ 802.35K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 802.35K $ 802.35K $ 802.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SafeMoon Inu (SMI) hinna kohta

SafeMoon Inu (SMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SafeMoon Inu (SMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SMI tokeni tokenoomikat, avastage SMI tokeni reaalajas hinda!

SMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SMI võiks suunduda? Meie SMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SMI tokeni hinna ennustust kohe!

