SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.

SafeMoon Inu (SMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SafeMoon Inu (SMI) kohta Kui palju on SafeMoon Inu (SMI) tänapäeval väärt? Reaalajas SMI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SafeMoon Inu turukapitalisatsioon? SMI turukapitalisatsioon on $ 789.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMI ringlev varu? SMI ringlev varu on 1.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMI (ATH) hind? SMI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SMI madalaim (ATL) hind? SMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMI kauplemismaht on -- USD . Kas SMI sel aastal kõrgemale ka suundub? SMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMI hinna ennustust

