Safemars (SAFEMARS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Safemars (SAFEMARS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Safemars (SAFEMARS) teave SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity. Ametlik veebisait: https://www.safemarscrypto.com/ Ostke SAFEMARS kohe!

Safemars (SAFEMARS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Safemars (SAFEMARS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3,37M Koguvaru: $ 383,34T Ringlev varu: $ 383,34T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3,37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Safemars (SAFEMARS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Safemars (SAFEMARS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAFEMARS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAFEMARS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAFEMARS tokeni tokenoomikat, avastage SAFEMARS tokeni reaalajas hinda!

SAFEMARS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAFEMARS võiks suunduda? Meie SAFEMARS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAFEMARS tokeni hinna ennustust kohe!

