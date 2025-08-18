Mis on SafeDeal (SFD)

Anonymous P2P exchange of coins, files & information

Üksuse SafeDeal (SFD) allikas Ametlik veebisait

SafeDeal hinna ennustus (USD)

Kui palju on SafeDeal (SFD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafeDeal (SFD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafeDeal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SFD kohalike valuutade suhtes

SafeDeal (SFD) tokenoomika

SafeDeal (SFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SafeDeal (SFD) kohta Kui palju on SafeDeal (SFD) tänapäeval väärt? Reaalajas SFD hind USD on 0.00116901 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFD/USD hind? $ 0.00116901 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SafeDeal turukapitalisatsioon? SFD turukapitalisatsioon on $ 45.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFD ringlev varu? SFD ringlev varu on 38.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFD (ATH) hind? SFD saavutab ATH hinna summas 37.47 USD . Mis oli kõigi aegade SFD madalaim (ATL) hind? SFD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SFD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFD kauplemismaht on -- USD . Kas SFD sel aastal kõrgemale ka suundub? SFD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFD hinna ennustust

SafeDeal (SFD) Olulised valdkonna uudised