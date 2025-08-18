Rohkem infot SFD

SafeDeal hind (SFD)

1 SFD/USD reaalajas hind:

+7.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SafeDeal (SFD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:23:37 (UTC+8)

SafeDeal (SFD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

+7.38%

-4.32%

-4.32%

SafeDeal (SFD) reaalajas hind on $0.00116901. Viimase 24 tunni jooksul SFD kaubeldud madalaim $ 0.00106569 ja kõrgeim $ 0.00117805 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 37.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SFD muutunud -- viimase tunni jooksul, +7.38% 24 tunni vältel -4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SafeDeal (SFD) – turuteave

--
----

SafeDeal praegune turukapitalisatsioon on $ 45.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SFD ringlev varu on 38.38M, mille koguvaru on 38403525.31607927. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.24K.

SafeDeal (SFD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SafeDeal ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SafeDeal ja USD hinnamuutus $ -0.0006983922.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SafeDeal ja USD hinnamuutus $ -0.0009146867.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SafeDeal ja USD hinnamuutus $ -0.008023256145879296.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+7.38%
30 päeva$ -0.0006983922-59.74%
60 päeva$ -0.0009146867-78.24%
90 päeva$ -0.008023256145879296-87.28%

Mis on SafeDeal (SFD)

Anonymous P2P exchange of coins, files & information

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SafeDeal (SFD) allikas

Ametlik veebisait

SafeDeal hinna ennustus (USD)

Kui palju on SafeDeal (SFD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafeDeal (SFD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafeDeal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SafeDeal hinna ennustust kohe!

SFD kohalike valuutade suhtes

SafeDeal (SFD) tokenoomika

SafeDeal (SFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SafeDeal (SFD) kohta

Kui palju on SafeDeal (SFD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFD hind USD on 0.00116901 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFD/USD hind?
Praegune hind SFD/USD on $ 0.00116901. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SafeDeal turukapitalisatsioon?
SFD turukapitalisatsioon on $ 45.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFD ringlev varu?
SFD ringlev varu on 38.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFD (ATH) hind?
SFD saavutab ATH hinna summas 37.47 USD.
Mis oli kõigi aegade SFD madalaim (ATL) hind?
SFD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SFD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFD kauplemismaht on -- USD.
Kas SFD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFD hinna ennustust.
SafeDeal (SFD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.