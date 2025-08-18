Rohkem infot SQW

--
----
-4.70%1D
Safe Quantum Wallet (SQW) reaalajas hinnagraafik
Safe Quantum Wallet (SQW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121155
$ 0.00121155$ 0.00121155

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.77%

-35.92%

-35.92%

Safe Quantum Wallet (SQW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SQW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00121155 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SQW muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.77% 24 tunni vältel -35.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Safe Quantum Wallet (SQW) – turuteave

$ 9.45K
$ 9.45K$ 9.45K

--
----

$ 9.45K
$ 9.45K$ 9.45K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Safe Quantum Wallet praegune turukapitalisatsioon on $ 9.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SQW ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.45K.

Safe Quantum Wallet (SQW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Safe Quantum Wallet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Safe Quantum Wallet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Safe Quantum Wallet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Safe Quantum Wallet ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.77%
30 päeva$ 0-51.10%
60 päeva$ 0-89.42%
90 päeva$ 0--

Mis on Safe Quantum Wallet (SQW)

The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.

Üksuse Safe Quantum Wallet (SQW) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Safe Quantum Wallet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Safe Quantum Wallet (SQW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Safe Quantum Wallet (SQW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Safe Quantum Wallet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Safe Quantum Wallet hinna ennustust kohe!

SQW kohalike valuutade suhtes

Safe Quantum Wallet (SQW) tokenoomika

Safe Quantum Wallet (SQW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Safe Quantum Wallet (SQW) kohta

Kui palju on Safe Quantum Wallet (SQW) tänapäeval väärt?
Reaalajas SQW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SQW/USD hind?
Praegune hind SQW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Safe Quantum Wallet turukapitalisatsioon?
SQW turukapitalisatsioon on $ 9.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SQW ringlev varu?
SQW ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQW (ATH) hind?
SQW saavutab ATH hinna summas 0.00121155 USD.
Mis oli kõigi aegade SQW madalaim (ATL) hind?
SQW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SQW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SQW kauplemismaht on -- USD.
Kas SQW sel aastal kõrgemale ka suundub?
SQW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQW hinna ennustust.
