SafCoin (SAF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SafCoin (SAF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange. Ametlik veebisait: https://www.safcoin.africa/

SafCoin (SAF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SafCoin (SAF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00171068 $ 0.00171068 $ 0.00171068 Lisateave SafCoin (SAF) hinna kohta

SafCoin (SAF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SafCoin (SAF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAF tokeni tokenoomikat, avastage SAF tokeni reaalajas hinda!

