SafCoin logo

SafCoin hind (SAF)

Loendis mitteolevad

1 SAF/USD reaalajas hind:

$0.00171068
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SafCoin (SAF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:05:54 (UTC+8)

SafCoin (SAF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 3.03
$ 0
--

--

+51.68%

+51.68%

SafCoin (SAF) reaalajas hind on $0.00171068. Viimase 24 tunni jooksul SAF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SAF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +51.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SafCoin (SAF) – turuteave

$ 16.77K
--
$ 17.11K
9.80M
10,000,000.0
SafCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 16.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAF ringlev varu on 9.80M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.11K.

SafCoin (SAF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SafCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SafCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0004149948.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SafCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0014463334.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SafCoin ja USD hinnamuutus $ -0.009457696288096233.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0004149948-24.25%
60 päeva$ -0.0014463334-84.54%
90 päeva$ -0.009457696288096233-84.68%

Mis on SafCoin (SAF)

SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SafCoin (SAF) allikas

Ametlik veebisait

SafCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on SafCoin (SAF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafCoin (SAF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SafCoin hinna ennustust kohe!

SAF kohalike valuutade suhtes

SafCoin (SAF) tokenoomika

SafCoin (SAF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SafCoin (SAF) kohta

Kui palju on SafCoin (SAF) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAF hind USD on 0.00171068 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAF/USD hind?
Praegune hind SAF/USD on $ 0.00171068. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SafCoin turukapitalisatsioon?
SAF turukapitalisatsioon on $ 16.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAF ringlev varu?
SAF ringlev varu on 9.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAF (ATH) hind?
SAF saavutab ATH hinna summas 3.03 USD.
Mis oli kõigi aegade SAF madalaim (ATL) hind?
SAF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SAF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAF kauplemismaht on -- USD.
Kas SAF sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:05:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.