SAD MEOW (SADMEOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SAD MEOW (SADMEOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

SAD MEOW (SADMEOW) teave SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Ametlik veebisait: https://sadmeow.lol/ Ostke SADMEOW kohe!

SAD MEOW (SADMEOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SAD MEOW (SADMEOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 261.53K $ 261.53K $ 261.53K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 261.53K $ 261.53K $ 261.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026113 $ 0.00026113 $ 0.00026113 Lisateave SAD MEOW (SADMEOW) hinna kohta

SAD MEOW (SADMEOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SAD MEOW (SADMEOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SADMEOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SADMEOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SADMEOW tokeni tokenoomikat, avastage SADMEOW tokeni reaalajas hinda!

SADMEOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SADMEOW võiks suunduda? Meie SADMEOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SADMEOW tokeni hinna ennustust kohe!

