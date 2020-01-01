SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SAD HAMSTER (HAMMY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

SAD HAMSTER (HAMMY) teave

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Ametlik veebisait:
https://sadhamster.io/

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SAD HAMSTER (HAMMY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Koguvaru:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Ringlev varu:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.077248
$ 0.077248$ 0.077248
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00119992
$ 0.00119992$ 0.00119992

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HAMMY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HAMMY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HAMMY tokeni tokenoomikat, avastage HAMMY tokeni reaalajas hinda!

HAMMY – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HAMMY võiks suunduda? Meie HAMMY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.