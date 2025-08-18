Rohkem infot HAMMY

SAD HAMSTER hind (HAMMY)

$0.00126561
-6.40%1D
USD
SAD HAMSTER (HAMMY) reaalajas hinnagraafik
SAD HAMSTER (HAMMY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00121737
24 h madal
$ 0.00135245
24 h kõrge

$ 0.00121737
$ 0.00135245
$ 0.077248
$ 0.00016518
+3.60%

-6.39%

-1.35%

-1.35%

SAD HAMSTER (HAMMY) reaalajas hind on $0.001266. Viimase 24 tunni jooksul HAMMY kaubeldud madalaim $ 0.00121737 ja kõrgeim $ 0.00135245 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAMMYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.077248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00016518.

Lüliajalise tootluse osas on HAMMY muutunud +3.60% viimase tunni jooksul, -6.39% 24 tunni vältel -1.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SAD HAMSTER (HAMMY) – turuteave

$ 1.26M
--
$ 1.26M
999.88M
999,883,064.61145
SAD HAMSTER praegune turukapitalisatsioon on $ 1.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAMMY ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999883064.61145. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.26M.

SAD HAMSTER (HAMMY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SAD HAMSTER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SAD HAMSTER ja USD hinnamuutus $ -0.0001719820.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SAD HAMSTER ja USD hinnamuutus $ -0.0002824819.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SAD HAMSTER ja USD hinnamuutus $ -0.0002808685995664408.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.39%
30 päeva$ -0.0001719820-13.58%
60 päeva$ -0.0002824819-22.31%
90 päeva$ -0.0002808685995664408-18.15%

Mis on SAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Üksuse SAD HAMSTER (HAMMY) allikas

Ametlik veebisait

SAD HAMSTER hinna ennustus (USD)

Kui palju on SAD HAMSTER (HAMMY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAD HAMSTER (HAMMY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAD HAMSTER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SAD HAMSTER hinna ennustust kohe!

HAMMY kohalike valuutade suhtes

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAMMY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAD HAMSTER (HAMMY) kohta

Kui palju on SAD HAMSTER (HAMMY) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAMMY hind USD on 0.001266 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAMMY/USD hind?
Praegune hind HAMMY/USD on $ 0.001266. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SAD HAMSTER turukapitalisatsioon?
HAMMY turukapitalisatsioon on $ 1.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAMMY ringlev varu?
HAMMY ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAMMY (ATH) hind?
HAMMY saavutab ATH hinna summas 0.077248 USD.
Mis oli kõigi aegade HAMMY madalaim (ATL) hind?
HAMMY nägi ATL hinda summas 0.00016518 USD.
Milline on HAMMY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAMMY kauplemismaht on
Kas HAMMY sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAMMY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAMMY hinna ennustust.
SAD HAMSTER (HAMMY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.