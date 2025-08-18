Saakuru hind (SKR)
-1.36%
-5.49%
-12.33%
-12.33%
Saakuru (SKR) reaalajas hind on $0.00114488. Viimase 24 tunni jooksul SKR kaubeldud madalaim $ 0.00113712 ja kõrgeim $ 0.00125135 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.076016 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00076673.
Lüliajalise tootluse osas on SKR muutunud -1.36% viimase tunni jooksul, -5.49% 24 tunni vältel -12.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Saakuru praegune turukapitalisatsioon on $ 804.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKR ringlev varu on 702.34M, mille koguvaru on 998676898.754. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Saakuru ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Saakuru ja USD hinnamuutus $ +0.0000464064.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Saakuru ja USD hinnamuutus $ +0.0000653292.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Saakuru ja USD hinnamuutus $ -0.00029982590099886.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.49%
|30 päeva
|$ +0.0000464064
|+4.05%
|60 päeva
|$ +0.0000653292
|+5.71%
|90 päeva
|$ -0.00029982590099886
|-20.75%
Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Saakuru (SKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saakuru (SKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saakuru nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Saakuru hinna ennustust kohe!
Saakuru (SKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.