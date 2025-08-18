Mis on Saad Boi (SAAD)

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Saad Boi (SAAD) allikas Ametlik veebisait

Saad Boi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Saad Boi (SAAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saad Boi (SAAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saad Boi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Saad Boi hinna ennustust kohe!

SAAD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Saad Boi (SAAD) tokenoomika

Saad Boi (SAAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Saad Boi (SAAD) kohta Kui palju on Saad Boi (SAAD) tänapäeval väärt? Reaalajas SAAD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAAD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Saad Boi turukapitalisatsioon? SAAD turukapitalisatsioon on $ 169.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAAD ringlev varu? SAAD ringlev varu on 857.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAAD (ATH) hind? SAAD saavutab ATH hinna summas 0.00503728 USD . Mis oli kõigi aegade SAAD madalaim (ATL) hind? SAAD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SAAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAAD kauplemismaht on -- USD . Kas SAAD sel aastal kõrgemale ka suundub? SAAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAAD hinna ennustust

Saad Boi (SAAD) Olulised valdkonna uudised