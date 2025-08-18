Rohkem infot SAAD

Saad Boi logo

Saad Boi hind (SAAD)

Loendis mitteolevad

1 SAAD/USD reaalajas hind:

$0.00019812
$0.00019812$0.00019812
-5.40%1D
mexc
USD
Saad Boi (SAAD) reaalajas hinnagraafik
Saad Boi (SAAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00503728
$ 0.00503728$ 0.00503728

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-6.02%

-7.35%

-7.35%

Saad Boi (SAAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SAAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00503728 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SAAD muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -6.02% 24 tunni vältel -7.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Saad Boi (SAAD) – turuteave

$ 169.00K
$ 169.00K$ 169.00K

--
----

$ 196.99K
$ 196.99K$ 196.99K

857.82M
857.82M 857.82M

999,920,496.147702
999,920,496.147702 999,920,496.147702

Saad Boi praegune turukapitalisatsioon on $ 169.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAAD ringlev varu on 857.82M, mille koguvaru on 999920496.147702. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 196.99K.

Saad Boi (SAAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Saad Boi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Saad Boi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Saad Boi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Saad Boi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.02%
30 päeva$ 0-7.50%
60 päeva$ 0-25.59%
90 päeva$ 0--

Mis on Saad Boi (SAAD)

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

Üksuse Saad Boi (SAAD) allikas

Saad Boi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Saad Boi (SAAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Saad Boi (SAAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Saad Boi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Saad Boi hinna ennustust kohe!

SAAD kohalike valuutade suhtes

Saad Boi (SAAD) tokenoomika

Saad Boi (SAAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Saad Boi (SAAD) kohta

Kui palju on Saad Boi (SAAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAAD/USD hind?
Praegune hind SAAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Saad Boi turukapitalisatsioon?
SAAD turukapitalisatsioon on $ 169.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAAD ringlev varu?
SAAD ringlev varu on 857.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAAD (ATH) hind?
SAAD saavutab ATH hinna summas 0.00503728 USD.
Mis oli kõigi aegade SAAD madalaim (ATL) hind?
SAAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SAAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAAD kauplemismaht on -- USD.
Kas SAAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAAD hinna ennustust.
