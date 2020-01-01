Ryze (RYZE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ryze (RYZE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value. Ametlik veebisait: https://www.aryze.io/

Ryze (RYZE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ryze (RYZE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 384.72M $ 384.72M $ 384.72M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03642909 $ 0.03642909 $ 0.03642909 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01535536 $ 0.01535536 $ 0.01535536 Praegune hind: $ 0.03183501 $ 0.03183501 $ 0.03183501 Lisateave Ryze (RYZE) hinna kohta

Ryze (RYZE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ryze (RYZE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RYZE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RYZE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RYZE tokeni tokenoomikat, avastage RYZE tokeni reaalajas hinda!

RYZE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RYZE võiks suunduda? Meie RYZE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

