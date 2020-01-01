Ryoshis Vision (RYOSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ryoshis Vision (RYOSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ryoshis Vision (RYOSHI) teave We have made this token in honor of the great RYOSHI who created and founded the Shiba universe! Every transaction on this token burns 1% to the Shiba Inu address, and redistributes 1% to everyone who has buried $SHIB on Shiba Swap. Ametlik veebisait: https://www.ryoshi.vision/ Ostke RYOSHI kohe!

Ryoshis Vision (RYOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ryoshis Vision (RYOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 978.36T Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Ryoshis Vision (RYOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ryoshis Vision (RYOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RYOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RYOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RYOSHI tokeni tokenoomikat, avastage RYOSHI tokeni reaalajas hinda!

RYOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RYOSHI võiks suunduda? Meie RYOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RYOSHI tokeni hinna ennustust kohe!

