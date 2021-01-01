Ryoshi (RYOSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ryoshi (RYOSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ryoshi (RYOSHI) teave If 2021 taught the crypto world anything, it’s that community-driven meme tokens are in HIGH demand. The PEOPLE want control of their token, and strong communities of HODLers can be built that have each other’s back. That’s why RYOSHI has stepped out of the shadows. See, RYOSHI is SHIBA’s older, wiser father. He’s proud of everything his son has accomplished, but is pretty bummed about the fact that so many people missed their chance to get on the moon rocket. Ametlik veebisait: https://www.ryoshitoken.com Ostke RYOSHI kohe!

Ryoshi (RYOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ryoshi (RYOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 332.92T $ 332.92T $ 332.92T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 205.43K $ 205.43K $ 205.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ryoshi (RYOSHI) hinna kohta

Ryoshi (RYOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ryoshi (RYOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RYOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RYOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RYOSHI tokeni tokenoomikat, avastage RYOSHI tokeni reaalajas hinda!

RYOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RYOSHI võiks suunduda? Meie RYOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RYOSHI tokeni hinna ennustust kohe!

