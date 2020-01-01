RYI Unity (RYIU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RYI Unity (RYIU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RYI Unity (RYIU) teave RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience Ametlik veebisait: https://www.ryi-unity.com/ Valge raamat: https://ryi-unity.gitbook.io/ryi-unity-gitbook/ Ostke RYIU kohe!

RYI Unity (RYIU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RYI Unity (RYIU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.38K $ 2.38K $ 2.38K Koguvaru: $ 19.76M $ 19.76M $ 19.76M Ringlev varu: $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.11K $ 3.11K $ 3.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.283518 $ 0.283518 $ 0.283518 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015739 $ 0.00015739 $ 0.00015739 Lisateave RYI Unity (RYIU) hinna kohta

RYI Unity (RYIU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RYI Unity (RYIU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RYIU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RYIU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RYIU tokeni tokenoomikat, avastage RYIU tokeni reaalajas hinda!

RYIU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RYIU võiks suunduda? Meie RYIU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RYIU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!