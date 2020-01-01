RXR Coin (RXRC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RXR Coin (RXRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RXR Coin (RXRC) teave “One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Ametlik veebisait: https://rxrlab.com Valge raamat: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs Ostke RXRC kohe!

RXR Coin (RXRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RXR Coin (RXRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Koguvaru: $ 380.00M $ 380.00M $ 380.00M Ringlev varu: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.45M $ 29.45M $ 29.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.285265 $ 0.285265 $ 0.285265 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.077508 $ 0.077508 $ 0.077508 Lisateave RXR Coin (RXRC) hinna kohta

RXR Coin (RXRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RXR Coin (RXRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RXRC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RXRC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RXRC tokeni tokenoomikat, avastage RXRC tokeni reaalajas hinda!

RXRC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RXRC võiks suunduda? Meie RXRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RXRC tokeni hinna ennustust kohe!

