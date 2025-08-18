Mis on RXR Coin (RXRC)

“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.

RXR Coin (RXRC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RXR Coin (RXRC) kohta Kui palju on RXR Coin (RXRC) tänapäeval väärt? Reaalajas RXRC hind USD on 0.084506 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RXRC/USD hind? $ 0.084506 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RXRC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on RXR Coin turukapitalisatsioon? RXRC turukapitalisatsioon on $ 3.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RXRC ringlev varu? RXRC ringlev varu on 40.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RXRC (ATH) hind? RXRC saavutab ATH hinna summas 0.285265 USD . Mis oli kõigi aegade RXRC madalaim (ATL) hind? RXRC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RXRC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RXRC kauplemismaht on -- USD . Kas RXRC sel aastal kõrgemale ka suundub? RXRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RXRC hinna ennustust

