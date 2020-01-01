RWA Index (MVRWA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RWA Index (MVRWA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RWA Index (MVRWA) teave An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Ostke MVRWA kohe!

RWA Index (MVRWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RWA Index (MVRWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 186.03K $ 186.03K $ 186.03K Koguvaru: $ 170.80K $ 170.80K $ 170.80K Ringlev varu: $ 170.80K $ 170.80K $ 170.80K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 186.03K $ 186.03K $ 186.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 Praegune hind: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Lisateave RWA Index (MVRWA) hinna kohta

RWA Index (MVRWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RWA Index (MVRWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVRWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVRWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVRWA tokeni tokenoomikat, avastage MVRWA tokeni reaalajas hinda!

MVRWA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVRWA võiks suunduda? Meie MVRWA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVRWA tokeni hinna ennustust kohe!

