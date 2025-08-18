Mis on RWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

RWA Index (MVRWA) tokenoomika

RWA Index (MVRWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVRWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RWA Index (MVRWA) kohta Kui palju on RWA Index (MVRWA) tänapäeval väärt? Reaalajas MVRWA hind USD on 1.19 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MVRWA/USD hind? $ 1.19 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MVRWA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on RWA Index turukapitalisatsioon? MVRWA turukapitalisatsioon on $ 180.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MVRWA ringlev varu? MVRWA ringlev varu on 151.57K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVRWA (ATH) hind? MVRWA saavutab ATH hinna summas 1.33 USD . Mis oli kõigi aegade MVRWA madalaim (ATL) hind? MVRWA nägi ATL hinda summas 0.655191 USD . Milline on MVRWA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MVRWA kauplemismaht on -- USD . Kas MVRWA sel aastal kõrgemale ka suundub? MVRWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVRWA hinna ennustust

