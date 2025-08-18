Rohkem infot MVRWA

RWA Index hind (MVRWA)

1 MVRWA/USD reaalajas hind:

$1.19
$1.19$1.19
-0.40%1D
RWA Index (MVRWA) reaalajas hinnagraafik
RWA Index (MVRWA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 h madal
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 h kõrge

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.655191
$ 0.655191$ 0.655191

--

-0.48%

-8.24%

-8.24%

RWA Index (MVRWA) reaalajas hind on $1.19. Viimase 24 tunni jooksul MVRWA kaubeldud madalaim $ 1.19 ja kõrgeim $ 1.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVRWAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.655191.

Lüliajalise tootluse osas on MVRWA muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -8.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RWA Index (MVRWA) – turuteave

$ 180.88K
$ 180.88K$ 180.88K

--
----

$ 180.88K
$ 180.88K$ 180.88K

151.57K
151.57K 151.57K

151,572.1048002318
151,572.1048002318 151,572.1048002318

RWA Index praegune turukapitalisatsioon on $ 180.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVRWA ringlev varu on 151.57K, mille koguvaru on 151572.1048002318. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 180.88K.

RWA Index (MVRWA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RWA Index ja USD hinnamuutus $ -0.005757832204257.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RWA Index ja USD hinnamuutus $ +0.1343988380.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RWA Index ja USD hinnamuutus $ +0.2030840910.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RWA Index ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005757832204257-0.48%
30 päeva$ +0.1343988380+11.29%
60 päeva$ +0.2030840910+17.07%
90 päeva$ 0--

Mis on RWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Üksuse RWA Index (MVRWA) allikas

Ametlik veebisait

RWA Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on RWA Index (MVRWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RWA Index (MVRWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RWA Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RWA Index hinna ennustust kohe!

MVRWA kohalike valuutade suhtes

RWA Index (MVRWA) tokenoomika

RWA Index (MVRWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVRWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RWA Index (MVRWA) kohta

Kui palju on RWA Index (MVRWA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVRWA hind USD on 1.19 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVRWA/USD hind?
Praegune hind MVRWA/USD on $ 1.19. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RWA Index turukapitalisatsioon?
MVRWA turukapitalisatsioon on $ 180.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVRWA ringlev varu?
MVRWA ringlev varu on 151.57K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVRWA (ATH) hind?
MVRWA saavutab ATH hinna summas 1.33 USD.
Mis oli kõigi aegade MVRWA madalaim (ATL) hind?
MVRWA nägi ATL hinda summas 0.655191 USD.
Milline on MVRWA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVRWA kauplemismaht on -- USD.
Kas MVRWA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVRWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVRWA hinna ennustust.
RWA Index (MVRWA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

