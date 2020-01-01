Rush (RUSH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rush (RUSH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rush (RUSH) teave Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Ametlik veebisait: https://www.rushgames.io/ Valge raamat: https://rushgames.gitbook.io/docs Ostke RUSH kohe!

Rush (RUSH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rush (RUSH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 385.03K $ 385.03K $ 385.03K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00852332 $ 0.00852332 $ 0.00852332 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0060395 $ 0.0060395 $ 0.0060395 Praegune hind: $ 0.00638704 $ 0.00638704 $ 0.00638704 Lisateave Rush (RUSH) hinna kohta

Rush (RUSH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rush (RUSH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUSH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUSH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUSH tokeni tokenoomikat, avastage RUSH tokeni reaalajas hinda!

RUSH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUSH võiks suunduda? Meie RUSH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RUSH tokeni hinna ennustust kohe!

