Runbot (RBOT) teave Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Ametlik veebisait: https://runbot.io Valge raamat: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Ostke RBOT kohe!

Runbot (RBOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Runbot (RBOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 362.82K $ 362.82K $ 362.82K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02839661 $ 0.02839661 $ 0.02839661 Praegune hind: $ 0.03076582 $ 0.03076582 $ 0.03076582 Lisateave Runbot (RBOT) hinna kohta

Runbot (RBOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Runbot (RBOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RBOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RBOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RBOT tokeni tokenoomikat, avastage RBOT tokeni reaalajas hinda!

RBOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RBOT võiks suunduda? Meie RBOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RBOT tokeni hinna ennustust kohe!

